رابط النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور 2021

إذا كنت تمتلك سيارة، وأردت معرفة المخلفات المرورية لها، ولا تمتلك وقتاً للتوجه إلى وحدة المرور التابعة لك، فإن النيابة العامة قدمت خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 من خلال موقعها الإلكتروني، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الخطوات المتبعة خطوة بخطوة ورابط النيابة العامة لمعرفة مخالفات المرور.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021

1- الدخول على موقع النيابة العامة من خلال هذا الرابط.

2- سوف تظهر لك 4 خدمات إلكترونية تقدمها النيابة العامة من خلال موقعها وهي خدمات نيابات المرور، خدمات نيابات الوثائق الشخصية، خدمات نيابات الأسرة، خدمات النيابات الجنائية.

3- يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بخدمات نيابات المرور.

4- بالضغط على خدمات نيابات المرور، سوف تظهر لك 5 خدمات وهي الاستعلام، التصالح الفوري، الدفع، التظلمات، خدمة متابعة الطلبات.

5- اضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلامات.

6- بعد الضغط على كلمة «الاستعلامات»، سوف يظهر لك خيارين الأول مخالفات رخص المركبات، والثاني مخالفات رخص القيادة.

7- الضغط على مخالفات رخص المركبات.

8- سوف يطلب منك الموقع اختيار نوع الرخصة إذا كانت أرقام وحروف أم أرقام فقط.

9- تقوم بإدخال نوع رخصتك والضغط على إجمالي المخالفات.

10- بمجرد الضغط على إجمالي المخلفات سوف تظهر لك النتيجة.

11- إذا أردت الدفع يمكن الضغط على زر رجوع واختيار أيقونة الدفع.

12- إذا أردت تقديم تظلم على المخالفة المدرجة على الموقع يمكنك الضغط على رجوع واختيار أيقونة التظلمات.

ولا يقدم موقع النيابة العامة فقط خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 فقط، وإنما يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية، تسهيلاً على المواطنين، ومنها خدمه الدفع عند الاستلام، خدمه الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزه الحكومية، وخدمة التظلم من قيم المخالفات، خدمة متابعة حالة الطلبات، خدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية، خدمه توصيل شهاده براءة الذمة.