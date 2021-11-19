حظك اليوم الجمعة 19-11-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم الجمعة وتوقعات الأبراج من أكثر الأشياء التي يبحث عنها البعض، الذين لديهم اهتمامات خاصة بعالم الأبراج، والاطلاع على الرسائل اليومية لأصحاب الأبراج للاطلاع على حظهم قبل اتخاذ أي قرار، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 19-11-2021 على الصعيد المهني

خسوف القمر في منزل المال، ويدعوك الفلك للتخفظ، وأخذ احتياطاتك أمام بعض العروض التي تحمل مخاطر كبيرة.

حظك اليوم برج الحمل 19-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مربع برجك، وهذا يعني أن عليك أن تتحكم في انفعالاتك، وتكون على أتم الاستعداد للاهتمام بمشاعر من حولك لتحقق توافقا معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 19-11-2021 على الصعيد المهني

الشمس في مواجهة برجك لذا عليك التماسك والانتباه لحقوقك، والابتعاد عن كل ما يثير أعصابك.

حظك اليوم برج الثور 19-11-2021 على الصعيد العاطفي

عاطفيا: خسوف القمر في برجك قد يدفعك للغضب سريعا.. اصبر اليوم.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-11-2021 على الصعيد المهني

الشمس والقمر متنافران في منزلي الصحة.. لا تبعثر طاقتك وحافظ على صحتك وسلامتك، وكن حريصا جدا في تحركاتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-11-2021 على الصعيد العاطفي

خسوف القمر في منزلك الثاني عشر، وينصحك الفلك بعدم الحديث عن أخبارك وخططك أو عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 19-11-2021 على الصعيد المهني

خسوف القمر في منزلك الحادي عشر يمدك اليوم بالإصرار على القيام بواجبك ويقف بجانبك الأصدقاء.

حظك اليوم برج السرطان 19-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تجد اليوم أن لديك مخزونا من المشاعر والأحلام الواعدة وتعبر عن ذلك لمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة وردة الجزائرية، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 19-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تحافظ على استقرارك المادي، وقد تزداد مدخراتك وتخطط جيدا لتنمية أعمالك.

حظك اليوم برج الأسد 19-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. أنت اليوم قادرعلى إصلاح علاقتك بمن تحب وتقتنص المتع المتاحة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ميركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 19-11-2021 على الصعيد المهني

خسوف القمر معاكس، فلا تدع سرعة الانفعال تصل بك اليوم إلى حد التهور.

حظك اليوم برج العذراء 19-11-2021 على الصعيد العاطفي

مواجهة الشمس للقمر قد تعيدك لذكريات مؤلمة.. فلا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتتسبب لك في حالة توتر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 19-11-2021 على الصعيد المهني

خسوف القمر في منزل الحظ يساعدك على تحقيق مكاسب ونجاحات، وقد تصلك اليوم أنباء سعيدة من الخارج أو من غريب.

حظك اليوم برج الميزان 19-11-2021 على الصعيد العاطفي

تعرف اليوم كيف تجعل الجميع ينتبهون لوجودك ولقدراتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 19-11-2021 على الصعيد المهني

خسوف القمر في منزل المدخرات، وعليك اليوم أن تأخذ حذرك ولا تغامر، وابحث أكثر من المعتاد لتتجنب الخسارة ولتدرك أمورًا خافية.

حظك اليوم برج العقرب 19-11-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم اطرد القلق من حياتك كي ترى إيجابيات الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 19-11-2021 على الصعيد المهني

خسوف القمر في منزل الصحة، ويحتم عليك ذلك أن تنظم جهودك، وتهتم بصحتك وتأخذ قسطًا وافرًا من الراحة.

حظك اليوم برج القوس 19-11-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بعدم إعلان خططك، ولا تتحدث عن أخبارك الشخصية.. تجنب أيضا الأضواء والزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 19-11-2021 على الصعيد المهني

المريخ وعطارد بمنزل المشروعات يمنحانك بلاغة في التعبير عن أفكارك، تبدو مميزًا بعلاقات ثرية وفي الأفق لقاءات مفيدة.

حظك اليوم برج الجدي 19-11-2021 على الصعيد العاطفي

المريخ وعطارد بمنزل المشروعات يمنحانك بلاغة في التعبير عن أفكارك، تبدو مميزًا بعلاقات ثرية وفي الأفق لقاءات مفيدة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 19-11-2021 على الصعيد المهني

الشمس في وضع معاكس، وعليك أن تعرض وجهة نظرك بلطف كي يقبلها الآخرون.

حظك اليوم برج الدلو 19-11-2021 على الصعيد العاطفي

خسوف القمر معاكس.. ويطالبك ذلك بعدم العناد مع الأهل والأحباب وتجنب الجدال.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 19-11-2021 على الصعيد المهني

خسوف القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالحيوية في التعامل مع الآخرين.

حظك اليوم برج الحوت 19-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تعدك بالسعادة، وبقضاء أوقات حلوة وتحسن التعبير عن مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.