حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 17-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب لديه قدرة كبيرة على تحقيق ما يسعى إليه من أهداف، كما أنه لديه شخصية غيورة على الأشخاص المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

اليوم كن مستعدا للتعامل بهدوء إذا أردت أن تكسب إعجاب المحيطين بك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

إذا كنت متزوجا انتبه لعلاقتك بشريك حياتك، ولا تتسرع في قراراتك أو في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب، الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.