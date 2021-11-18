وزيرة الثقافة: هناك محافظات بدون قاعات سينما.. ونعوض بالمسارح المتنقلة

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن بعض المحافظات لا يوجد بها مسارح أو دور سينما لأنها مكلفة للغاية، مؤكدةً أن وزارة الثقافة غير مختصة بالسينمات ولكنها مختصة بدور الثقافة فقط.

وزارة الثقافة تطور دور مختلفة

وأضافت «عبد الدايم» خلال استضافتها في برنامج «حديث العرب» على شاشة القناة «الأولى»، وتقدمه الإعلامية الدكتورة درية شرف الدين، أن وزارة الثقافة تطور الدور من أجل القيام بدور السينما والمسارح، في ظل عدم وجود سينما ومسارح في بعض المحافظات لارتفاع تكلفتها، مشيرةً إلى أن أغلب السينمات تكون تابعة للمحليات أو خاصة.

ورش لتعليم السينما

وأكدت وزيرة الثقافة، أن المركز القومي للسينما يعطي ورش لتعليم السينما وكذلك تم إنشاء نادي السينما في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، وهذا يعد مشروع كبير يهتم بالتثقيف، مشيرةً إلى أن هناك سينما في أسوان تشرف عليها سيدة وحاولت وزارة الثقافة مساعدتها بالذي تقدر عليه لأن الإنفاق على السينما يحتاج أموال كثيرة.

الوزارة تمتلك 6 مسارح متنقلة

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن الوزارة امتلكت 6 مسارح ثقافة متنقلة في أماكن مختلفة وستتطور لتمتلك عدد أكبر وهذا يمكن من دخول الكفور والنجوع، لافتةً إلى أن الوزارة طورت قصور الثقافة المغلقة، ويصل عددها إلى 600 قصر وحاليا تعمل الدولة على تهيئتهم لاستقبال الجمهور.

جمهور ذو فكرٍ متطور

وأكدت وزيرة الثقافة، أن الجمهور الحالي فكره متطور ومتغير، وتحاول الوزارة ملاحقته وتوجه منتج إلى الشباب بمختلف الطرق، مؤكدةً أن الوزارة أيضًا تشجع القطاع الخاص على دعم المسارح وتنسق معه وكذلك الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، لافتةً إلى أن وزارة الثقافة لا تستطيع الطلب من القطاع الخاص عمل سينما لأن الأرض في الغالب تكون تابعة للمحافظة.