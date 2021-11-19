حظك اليوم برج العقرب الجمعة 19-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب كتوم وغامض وعنيد، ويكره التعامل مع الشخصيات المتشائمة والسلبية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

خسوف القمر في منزل المدخرات، وعليك اليوم، أن تأخذ حذرك ولا تغامر، وابحث أكثر من المعتاد لتتجنب الخسارة ولتدرك أمورًا خافية.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

اليوم اطرد القلق من حياتك كي ترى إيجابيات الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.