أول رد من «الموسيقيين» على ساويرس: «اتبنى بتوع المهرجانات في الجونة»

رد علاء عامر المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، على رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي سخر من قرارات نقابة المهن الموسيقية الأخيرة، بشأن إيقاف 20 مؤدي وفرق مهرجانات عن العمل.

مستشار النقابة: حضرتك تسمعهم بشكل خاص وهذا حقك لكن لا تفرضه على العامة

وقال عامر فى بيان، ردا على ما كتبه نجيب ساويرس عبر صفحته الشخصية بموقع التغريدات تويتر: «تعليقا على الأخ نجيب ساويرس، أولا اسمها نقابة المهن الموسيقية وليست نقابة المغنيين، كما تعلم أو لا تعلم، لذا وجب التوضيح، ثانيا هؤلاء ليسوا أعضاء بالنقابة، ومن يريد أن ينتمي لها يتقدم بأوراقه وفقا للقانون، لاجتياز الاختبارات».

أضاف «ثالثا نقابة المهن الموسيقية منشأة بقانون 35 لسنة ١٩٧٨، والعضوية لها شروط، وعليها واجبات، أخصها الالتزام بالسلوك الذي لا يتنافى مع القيم والأخلاق، رابعا دور النقابة تنظيم ما هو حادث على الساحة الغنائية، وليس منعه، شريطة أن يكون عضوا أو مصرح له والقانون، خامسا حضرتك تسمعهم بشكل خاص، وهذا حقك، لكن لا تفرضه علي العامة، بغير الإجراءات واللوائح المنظمة لمهنة الغناء»

مستشار النقابة: دي أموال عامة

واختتم بيانه: «سادسا الأخ نجيب، أموال النقابة هي أموال عامة، وإهدارها إهدار للمال العام، سابعا حضرتك تستطيع أن تتبناهم جميعا، ونراهم في مهرجان الجونة القادم».

كان نجيب ساويرس، علق على قرار هاني شاكر، وقال: «ربنا بس اللي يمنع حد من الغناء.. بنحب الغناء الشعبي.. قرار معيب»

وأضاف «أول مرة أشوف نقيب للمغنيين، فخور جدا بمنع الغناء.. الجمهور اللي يقرر يسمع مين وميسمعش مين.. مش النقيب»