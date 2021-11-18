هاني شاكر: نحاول حذف أغاني المهرجانات من على «يوتيوب»

كشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن تفاصيل منع 19 مطرب مهرجانات من الغناء، قائلا إنًّ النقابة تحاول مخاطبة موقع الفيديوهات «يوتيوب» من حذف أغاني الممنوعين من الغناء من على الموقع.

الأسماء المعلنة مش هتقدر تغني على المسارح أو الأفراح

وأضاف «شاكر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، اليوم الخميس، «بنحاول، بس مش أكيد، لأن يوتيوب جهة خاصة جدا ولها قواعدها وقوانينها، وبالتالي نحاول نتواصل معاها حفاظا على الأجيال والهوية الفنية المصرية، لكن ده مش أكيد، وحتى الآن لم يتم شيء أقدر أقوله».

ولفت إلى أن القائمة الصادرة أمس نتيجة لمجهودات النقابة بالتواصل مع مؤسسات الدولة والحفاظ على الهوية الفنية، وطُلب مننا قائمة بمجموعة من الأسماء، الذين لا تتعامل معهم النقابة.

وواصل: «منهم ناس دخلوا الامتحانات وسقطوا، منهم مدخلوش الامتحانات خالص وليس لنا علاقة بهم، وبالتالي مش من حقهم إنهم يشتغلوا في أي قاعة أو في فرح أو أي مكان».

وأكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية أن هذا المنع ليس جديدا ولكن القرار منذ أكثر من شهرين، لكن القائمة مجمعة سيتم إرسالها لكل مؤسسات الدولة الفترة المقبلة، «الناس لفت نظرها الأسماء وفيهم أسماء لأول مرة الناس تسمعها».

هل يمكن تقنين أوضاع المطربين الممنوعين من الغناء؟

وعن إمكانية تقنين أوضاع المطربين الصادر بحقهم قرار بمنع الغناء، قال: «أعتقد مش ممكن، لأن ده مش قراري أنا ده قرار المجلس كله، فيه ناس امتحنت مرة واتنين وسقطت، وفيه ناس اتسحب ترخيصها لفعلها فعل مشين على المسرح هو ما لم يحدث في تاريخ الغناء المصري من قبل، فيه ناس من الصعب أنهم يرجعوا للحياة الفنية تاني أو إنهم يقفوا على خشبة مسرح أو يغنوا في أفراح».

وتابع الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية: «الناس دي ليها جمهور أكيد ومحب ليها، يقدروا يسمعوهم على يوتيوب أو المواقع الشخصية بتاعتهم، ويقدروا يسافروا ويعملوا حفلات خارج مصر، النقابة ملهاش دعوة بالموضوع ده، لكن دورنا الحفاظ على كل ما يقدم على خشبة المسرح المصري».