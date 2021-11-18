حسن أبو الروس يتحدى قرارات هاني شاكر.. غنى بـ«فلاشة» رغم وقفه

خالف المطرب حسن أبو الروس قرار وقفه من نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر الصادر، أمس الأربعاء، بعد نشره لمقطع مصور يغني فيه داخل أحد أماكن السهر رفقة عدد من أصدقائه، وذلك عبر خاصية «ستوري» بحسابه الرسمي بتطبيق «انستجرام».

اللافت في الأمر أن حسن أبو الروس ظهر يغني أغنيات «مليونير مليونير» و «لأ لأ» معتمدًا على «فلاشة» بالمخالفة لقرار نقابة المهن الموسيقية بحظر الغناء بـ «فلاشة» وضرورة الاعتماد على الفرق الموسيقية أثناء الغناء، وهو ما يُعد تحديًا صارخًا من أبو الروس تجاه قرارات النقابة خلال الآونة الأخيرة.

قرارات نقابة الموسيقيين ضد مطربي المهرجانات

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، قد قررت منع حسن شاكوش عن الغناء بسبب إخلاله بالمظهر العام وبقرارات النقابة، كما قررت النقابة في بيان آخر، سحب الترخيص السنوي للمطرب حسن شاكوش ووقف 19 آخرين من مطربي المهرجانات، أبرزهم حمو بيكا وكزبرة وحنجرة وأبو ليلة ومسلم وأحمد موزة وشواحة وولاد سليم والعصابة وعلاء فيفتي ومجدي شطة وعمرو حاحا وعادل شكل وغيرهم.

عبير صبري ومحمود العسيلي يهاجمان قرارات النقابة

وآثار قرار النقابة بوقف مطربي المهرجانات، غضب عدد من النجوم داخل الوسط الفني، أبرزهم عبير صبري التي وصفت هذا القرار بـ«الظالم» عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بخاصة وأن لون المهرجانات مُحبب عند فئة كبيرة من الناس داخل مصر وخارجها، حيث سخرت من القرارات واصفة إياها بأنها درس في التربية الوطنية.

واعتبر المطرب محمود العسيلي قرارات النقابة بأنها عودة إلى عصور الجاهلية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر».