وزير الخارجية يشارك في اجتماع تنسيق المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني

شارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني AHLC، الذي يُعقد في العاصمة أوسلو برئاسة النرويج.

وصرَح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن كلمة مصر تضمنت الإعراب عن التقدير والدعم المتواصل للجنة، وتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، التي تُعد آلية دولية مهمة لتنسيق الجهود والاتصالات بين الأطراف المعنية بهدف مساندة الأشقاء في فلسطين.

الأزمة الاقتصادية الفلسطينية

كما أكد على أهمية العمل على بلورة تصور متكامل لتلبية الاحتياجات الإنسانية، والتغلب على الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية خاصة في ظل تبعات جائحة فيروس كورونا، ومتطلبات إعادة إعمار قطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من دعم السلطة الوطنية الفلسطينية للتغلب على تلك التحديات.

جهود مصر لدعم فلسطين

وأضاف حافظ، أن الكلمة تطرقت إلى جهود مصر ومساعيها لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء في فلسطين، وكذا لإعادة إعمار قطاع غزة، في ضوء ما أعلنه رئيس الجمهورية في هذا الشأن، فضلاً عما تم تنفيذه من خطوات بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا المضمار.

وأشار إلى أنه تم التأكيد أيضًا على ضرورة التزام المانحين الدوليين بمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وكذلك أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره من أجل توفير البيئة الملائمة لاستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبما يُفضي إلى إيجاد تسوية شاملة استنادًا إلى مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.