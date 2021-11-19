وزيرة الصناعة: إعادة إحلال الـ «توك توك» للعمل بالطاقة النظيفة

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن قرار منع استيراد قطع غيار التوك توك، يأتي حفاظا على مدى تطابق المركبة مع مواصفات الأمان للحفاظ على سلامة المواطنين.

3.5 مليون مركبة توك توك في شوارع مصر

وأضافت نيفين جامع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد حصر رسمي لأعداد التوك توك حاليا، لكن ربما يصل العدد تقريبا إلى 3.5 ملايين مركبة بشوارع مصر.

جامع: قرار المنع ينطبق على منع إعادة تجميع قطع الغيار

وأردفت وزيرة التجارة والصناعة، أنه من المقرر أيضا إعادة إحلال التوك توك، حتى يعمل بالطاقة النظيفة لتوفير وسيلة نقل آمنة، وبشكل حضاري ومتطور يلبي احتياجات المواطنين، مشيرة إلى أن قرار المنع ينطبق على منع إعادة تجميع قطع الغيار التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك للحد من ظاهرة التوك توك، وليس لمنعه.

وكانت أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، القرار الوزاري، رقم 533 لسنة 2021، الخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك»، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، ويُعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.

إتاحة سيارات «ميني ڤان» بديلا عن «التوك توك»

وفي هذا الإطار، أوضحت «جامع»، أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كل الأجهزة المعنية، ويستهدف إحلال «التوك توك» بوسيلة نقل آمنة، تنفيذا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة «الغاز الطبيعي»، حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات «ميني ڤان» بديلا عن «التوك توك».