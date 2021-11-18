خروج 55 تلميذا من مستشفيين بكفر الشيخ بعد تحسن حالتهم إثر إصابتهم بـ«مغص»

استقرت الحالة الصحية لتلاميذ مدرسة «كفر الطايفة» الابتدائية بكفر الشيخ، وخرجوا من مستشفيي كفر الشيخ العام والعبور للتأمين الصحي، وذلك بعد شعورهم بمغص خلال اليوم الدراسي عقب تناولهم عصير الوجبة المدرسية.

وخرج نحو 56 تلميذا وتلميذة من المستشفيين عقب تحسن حالتهم، بينما يخضع للعلاج 3 تلاميذ آخرين، إلا أن حالتهم مستقرة، وفق ما أكده مصدر طبي لـ«الوطن».

المحافظ يزور التلاميذ المصابين

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ زار التلاميذ المصابين وفقا لبيان أصدره احمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، مؤكدا على أن المحافظ وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، توجها لمستشفى العبور للتأمين الصحي، ومستشفى كفر الشيخ العام؛ للاطمئنان على الأطفال الذين نُقلوا من مدرسة كفر الطايفة، بعد شعورهم بمغص إثر تناولهم العصير.

العصير صالح للاستخدام الآدمي

ووجه محافظ كفر الشيخ، بالاهتمام بالأطفال المصابين، وتقديم أوجه الرعاية الطبية لهم، مؤكدًا أن حالتهم مستقرة، كما تبين أن مدة صلاحية العصير مستمرة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن الحالات تخرج تباعا من المستشفيين عقب تحسنها، وجاري متابعة الحالة الطبية لبقية الحالات، كما قرر فتح التحقيق في الواقعة للتعرف على ملابساتها.

وكان عدد من طلاب مدرسة كفر الطايفة بكفر الشيخ، شعروا بمغص أثناء اليوم الدراسي، وعلى الفور انتقل مدير وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ؛ لمتابعة الوضع في المدرسة، والاطمئنان على حالة الأطفال، وتم نقلهم إلى المستشفى بكفر الشيخ لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.