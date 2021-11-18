فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية بجامعة كفر الشيخ.. الجولة الأولى 28 نوفمبر

أعلنت جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، عن فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية بجامعة كفر الشيخ، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من الاستعدادات بكافة الكليات لإجراء الانتخابات في جو من الهدوء والتفاهم، فضلا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

تشكيل لجان لفتح باب الترشح للانتخابات الطلابية بجامعة كفر الشيخ

وقال رئيس الجامعة، إنه جرى تشكيل لجان للإشراف على فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية بجامعة كفر الشيخ، والإشراف على فترة الدعاية الانتخابية والانتخابات وإعلان النتائج، مؤكدا أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب، وتهدف إلى خروج الانتخابات بشكل مشرف يليق باسم جامعة كفر الشيخ فضلا عن ترسيخ قيم الاحترام والتنافس الشريف والمحافظة على الأعراف الجامعية، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات حال الخروج عن القواعد مع حظر الدعاية الدينية والشعارات السياسية.

موعد فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية بجامعة كفر الشيخ

وأكد «دسوقي» أن موعد فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية بجامعة كفر الشيخ، هو اليوم الخميس وسيجرى إعلان الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر، على أن تبدأ فترة تلقي الطعون يوم 22 نوفمبر، وفحصها يوم 23 نوفمبر، ويتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر، على أن تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وجولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، كما ستجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر.

إجراءات احترازية خلال فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية بجامعة كفر الشيخ

وأكد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية بجامعة كفر الشيخ، ومنع دخول الطلاب دون كمامات طبية، فضلا عن مراعاة التباعد الاجتماعي، فضلا عن إتاحة الفرص أمام الطلاب للتعبير عن آرائهم بحرية دون توجيه.