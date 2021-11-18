أول تعليق من «تعليم كفر الشيخ» على إصابة عدد من طلاب المدارس بالتسمم

علق محمد عبد الله، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة كفر الشيخ، على ما أُثير بشأن وقوع حالات تسمم بين الطلاب بسبب التغذية المدرسية، مؤكدا أنها «مجرد ادعاءات وفوبيا وإيحاءات انتشرت في دقائق معدودة، ولا صحة لها».

وأضاف «عبدالله» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بمجرد شعور عدد من الطلاب بالتعب، حسب قولهم، تم نقلهم إلى المستتشفى، وخرجوا بعد نصف ساعة عقب دخولهم، وحالتهم الصحية سليمة تماما، ولا يعانون من أي ألم في أجسادهم، مؤكدا أن قيادات المديرية والمحافظ، حرصوا على التواجد مع الطلاب للاطمئنان على سلامتهم، والتأكد من عدم إصابتهم بأي ألم.

وأوضح وكيل المديرية، أن عدد الطلاب الذين تم نقلهم هو 117 طالبا، مؤكدا أن المديرية، حريصة على فحص جميع أنواع التغذية المدرسية قبل تسليمها للطلاب والتأكد من سلامتها، وذلك من خلال لجنة متخصصة.

وشدد محمد عبد الله، على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة التدقيق في المعلومات التي يتم تداولها والاعتماد فقط على المعلومات التي تُصدر من الجهات الرسمية، لافتا إلى أن التغذية المدرسية يتم توزيها بشكل يومي دون أي معوقات.

إرسال عينة من الوجبة المدرسية للمعامل المركزية للوقوف على سلامتها

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا عاجلا بشأن ما أُثير حول وقوع حالات تسمم لطلاب مدرسة كفر الطايفة بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وتابع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، الذي أكد أنه تبين شعور عدد من طلاب المدرسة بالمغص، وأصبحت حالتهم الصحية مستقرة، وأن الحالات تخرج تباعًا من المستشفى عقب تحسن حالتهم الصحية.

ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مدير المديرية بمتابعة الحالة الطبية للطلاب لحين الاطمئنان عليهم وخروجهم من المستشفى، وتم إرسال عينة من الوجبة المدرسية للمعامل المركزية للوقوف على سلامتها ومعرفة أسباب شعور الطلاب بالإعياء.