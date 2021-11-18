الأرصاد: انخفاض الحرارة 4 درجات السبت.. وتعطيل الدراسة إجراء احترازي

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنه وفقا للتنبؤات التي نوه لها بيان هيئة الأرصاد الجوية الأخير، فإن هناك حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس ستشهدها محافظات السواحل الشمالية يومي السبت والأحد المقبلين، لافتا إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بداية من يوم السبت المقبل لـ4 درجات كاملة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، «إحنا في الشهر الأخير من فصل الخريف».

شاهين: فرص لتساقط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن درجات الحرارة في القاهرة حاليا تصل لـ25 درجة، ولكن ووصولا ليوم السبت المقبل فستصل درجات الحرارة إلى 21 درجة، مع زيادة فرص سقوط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، والتي سيصاحبها بعض السحب الرعدية وسقوط حبات من البرد.

وأوضح أن إغلاق عددا من المحافظات للأنشطة المختلفة على خلفية التغيرات في أحوال الطقس جاء كإجراء احترازي للاستعداد لفرص سقوط الأمطار، وكذا تعزيز عملية التعامل مع الأمطار التي ستسقط، «فيه حالة من عدم الاستقرار الطبيعية في فصل الخريف».

وأكد أن الأمطار الغزيرة ستشهدها المحافظات القريبة من البحر المتوسط، «الهيئة نسقت مع كافة غرف الأزمات بكل المحافظات ومكاتب محافظي الجمهورية، وبعتنا ليهم خرائط سقوط الأمطار حتى يأخذوا كونوا على دراية وياخدوا كل إجراءاتهم الاحترازية».