تفاصيل حالة الطقس في 6 محافظات تعطلت بها الدراسة: أمطار غزيرة ورعدية

أصدرت 6 محافظات على مستوى الجمهورية قرارات بتعطيل الدراسة خلال يومي السبت والأحد القادمين، نظراً للبيان التحذيري الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، إذ أعلنت الهيئة أنه اعتبارا من السبت المقبل ستشهد البلاد حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، تصاحبها أمطار متفاوتة الشدة تصل لغزيرة ورعدية في بعض الأحيان، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 و4 درجات مئوية.

محافظات تعطلت بها الدراسة

وأصدر محافظو البحيرة، الإسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، الدقهلية، ومطروح، قراراتهم بـ تعطيل الدراسة السبت المقبل، بعد إعلان الأرصاد الجوية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة والتنويه إلى سقوط أمطار غزيرة، بينما قرر البعض منهم تعطيلها الأحد أيضا، فيما رأى البعض تقييم الموقف مرة أخرى يوم السبت واتخاذ القرار المناسب.

حالة الطقس في الإسكندرية

وأعلنت الأرصاد أن الأمطار على الإسكندرية تكون متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا، على كفر الشيخ خلال يومي السبت والأحد، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، ونشاط للرياح على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الاثنين.

حالة الطقس في كفر الشيخ

وأوضحت الأرصاد خلال البيان الصادر عنها اليوم أن هناك توقعات بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، على كفر الشيخ خلال يومي السبت والأحد، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، ونشاط للرياح على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الاثنين، على كفر الشيخ.

حالة الطقس في البحيرة

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن الأمطار على البحيرة تكون متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا، يومي السبت والأحد، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، ونشاط للرياح على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الاثنين.

حالة الطقس في دمياط

ونوهت الهيئة إلى أن الأمطار على دمياط تكون متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا، على كفر الشيخ خلال يومي السبت والأحد، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، ونشاط للرياح على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الاثنين.

حالة الطقس في مرسى مطروح

وتكون الأمطار على مطروح متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا، خلال يومي السبت والأحد، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، ونشاط للرياح على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الاثنين، وفقا لبيان الأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الدقهلية

وتشهد محافظة الدقهلية أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا، خلال يومي السبت والأحد، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، ونشاط للرياح على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الاثنين، وفقا لبيان الأرصاد الجوية.

وناشدت الأرصاد المواطنين، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.