شاب يطعن عاملا داخل منزله بأوسيم بسبب علاقة آثمة بين والدته والضحية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط شاب 22 عامًا، لقيامه بقتل عامل 38 عامًا، بأوسيم، بعد أن سدد له عدة طعنات، عندما وجده داخل منزله، ووجود شائعات بالقرية أن المجني عليه على علاقة بوالدة الجاني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، بلاغًا لمركز أوسيم، من عامل 46 سنة، بقيام نجله 22 عامل، بقتل شخص غريب بالمنزل ملكهم، وتوصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المنزل من 3 طوابق وعثر على جثة عامل 38 سنة، وبه طعنة بالفخذ وجرح غائر بالرأس، ويرتدي ملابسه، دون ملابسه الداخلية.

علاقة آثمة

بمواجهة المتهم قرر أنه أثناء عودته من الخارج تناهى إلى سمعه حركة مريبة في المنزل، فأحضر سكين مطبخ، وفوجئ بالمجنى عليه والذي يعلم بوجود شائعات بالقرية أنه على علاقة بوالدته 44 سنة، فاستشاط غضبًا وتعدى عليه بالسكين.

ضبط المتهم

وبسؤال زوجة المبلغ «والدة المتهم»، اعترفت بوجود علاقة آثمة بينها وبين المجني عليه، كما تبين أن المجنى عليه كان معها في غياب الزوج والابن بالعمل، وتمكن المقدم أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم، من ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفى سياق آخر، ضبط الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، شخصا «مهتز نفسيًا» لقيامه بالتعدى على المارة باستخدام سلاح أبيض بمنطقة برج العرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.