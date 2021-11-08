مقتل شاب بـ5 طعنات على يد صديقه بسبب خلافات مالية بالمنوفية

لقي شاب مصرعه إثر إصابته بـ5 طعنات نافذة على يد صديقه، بسبب خلافات مالية بينهما، في عزبة «الطامية»، التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، حيث تم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من أهالي عزبة «الطامية» إلى وحدة مباحث الشهداء، يفيد بمتقل شاب يُدعى «أ. ع.»، يعمل مزارعاً، إثر إصابته بعدة طعنات متفرقة، بالانتقال والفحص وسؤال الشهود تبين أن المتهم «م. ذ.»، صديق المجني عليه، قام بالاعتداء عليه بسبب خلافات مالية بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مباحث الشهداء تلقي القبض على المتهم بقتل صديقه

وتمكنت وحدة مباحث الشهداء، بقيادة الرائد محمد موسى، من إلقاء القبض على المتهم، بعد ساعات من ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية مع صديقه المجني عليه، وبعرض المتهم على نيابة الشهداء بالمنوفية، أمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

تشييع جنازة الشاب المجني عليه وسط حزن الأهالي

وشيع أهالي عزبة «الطامية»، بمركز الشهداء جنازة الشاب الذي لقي مصرعه على يد صديقه، بعد تصريح النيابة بدفن الجثمان وتسليمه إلى ذويه، وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً بالواقعة، من العميد عبد الله جلال، مدير مباحث المديرية، وتمكنت وحدة مباحث الشهداء من إلقاء القبض على المتهم، وجرى تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.