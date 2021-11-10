أخبار المنيا.. جريمة قتل وأحكام مؤبد وإعدام ومؤتمر للبنك الزراعي

شهدت قرية «بردنوها»، التابعة لمركز مطاي، في محافظة المنيا، جريمة قتل بشعة، فيما أصدرت محكمة الجنايات أحكام بالإعدام والمؤبد شملت 6 متهمين في وقائع قتل عمد بمركزي ملوي وأبي قرقاص، وعقد البنك الزراعي المصري مؤتمراً لتعزيز الشمول المالي ودعم الأسر الأكثر احتياجاً، وعٌقدت جلسة التشاور العامة لاختيار المشروعات التي سيتم إدراجها بالخطة الاستثمارية بمركز مغاغة، وأزالت الوحدات المحلية تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركزي بني مزار وديرمواس، هذه كانت أبرز أخبار المنيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

مكوجي يقتل زوجته في قرية بردنوها بمطاي

استيقظ الأهالي بقرية بردنوها، التابعة لمركز مطاي، علي جريمة قتل بشعة، حيث تخلص مكوجي يدعى «سامح»، 40 سنة، من زوجته «سماح»، 38 سنة، ثم ادعي الزوج انتحار زوجته بشنق نفسها داخل المنزل، ثم كشفت تحريات أجهزة الأمن أن الزوج قتل المجني عليها، مدعياً شكه في سلوكها، وتم إلقاء القبض عليه وعرضه على جهات التحقيق.

وأحالت محكمة جنايات المنيا أوراق 3 متهمين إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم شنقاً، لتورطهم في جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، حيث تخلصت ربة منزل وابنها وزوجته من زوجة الابن الثاني للمتهمة الأولى، من خلال دس السم لها في الطعام وإجبارها على تناوله، عقب نشوب مشاجرة بينهم بمركز أبوقرقاص.

أحكام بالمؤبد والإعدام على 6 متهمين في جرائم قتل

كما قضت محكمة الجنايات في المنيا بالسجن المؤبد على ربة منزل وابنتيها، لقيامهم بقتل زوج الأولى ووالد الثانية والثالثة، حيث انهالوا عليه ضرباً على رأسه حتى فارق الحياة بمركز ملوي.

وعقد البنك الزراعي المصري مؤتمراً حول تعزيز الشمول المالي ودعم الأسر الأكثر احتياجا في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، جاء المؤتمر ضمن سلسلة من لقاءات التوعية التي ينظمها البنك على مستوى الجمهورية للتركيز علي القرى المستهدفة بمبادرة تطوير الريف المصري، بهدف زيادة الوعي المصرفي والتوعية بالشمول المالي ودوره في تحسين معدلات النمو الاقتصادي القومي.

وشهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جلسة التشاور العامة التي تستهدف مناقشة مقترحات المواطنين حول مشروعات سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية بركز مغاغة للعام المالي 2022-2023، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأزالت الوحدات المحلية 29 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة علي مساحة 1757 متر بمركزي بني مزار وديرمواس ضمن المرحلة الثالثة بالموجة 18 لإزالة التعديات.