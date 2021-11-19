سيناتور أمريكي خلال فيلم «التحدي»: السيسي أحد أبطال الاستقرار العظماء في العالم

قال السياسي والسيناتور الأمريكي السابق، دانا تيرون روهراباشر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أحد أبطال الاستقرار العظماء في ذلك الجزء من العالم، معتقدا أنه بدونه سيكون هناك المزيد من الأشخاص الذين يموتون.

القاسمي: قدر الله لمصر رجلا منتميا لها وهو السيسي

من جهته قال الشيخ سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، عضو المجلس الأعلى للإتحاد بدولة الإمارات العربية، خلال الفيلم التسجيلي «التحدي.. شهادات بعيون الآخرين»، المذاع على فضائية «DMC»، من إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، «إخواننا في مصر لا نقول إنهم يدافعون عن بلدهم، وإنما يدافعون عن بلداننا كلنا ولذلك قدر الله لمصر رجلا من أبنائها مؤمنا بانتمائه إلى ذاك البلد».

السيسي متحدثا لبقا مثل رمسيس الثاني

من جهته أكد عالم المصريات، روبير سوليه، إن الرئيس السيسي متحدثا لبقا كما كان رمسيس الثاني.

جهود السيسي في التعايش السلمي

كما عرض الفيلم الوثائقي، «التحدي.. شهادات بعيون الآخرين»، جهود الرئيس السيسي لدعم مفهوم التعايش السلمى، وعدد المساجد والكنائس التي تم بنائها في عهده، بجانب زياراته للكنيسة، وعرض أيضا تقريرا لقناة «إكسترا نيوز»، يكشف فيه مراسل القناة في مصر، عن حجم الكنائس التي تم بنائها في مصر مؤخرا، وكيف حقق الرئيس السيسي مفهوم التعايش السلمي داخل البلاد.

التسامح الديني في مصر في عهد السيسي

كما عرض الفيلم الوثائقى تصريحات عضو الكونجرس الأمريكي، فرينش هيل، الذى قال إنه «بينما أعطى الفضل الكامل للرئيس السيسى في عمله على تعزيز التسامح الديني ودعم الأقباط المصريين، أعتقد أن هناك الكثير مما يمكن عمله لضمان وصول رسالة الرئيس وتنفيذها من قبل المسئولين التربويين والثقافيين والإقليميين في حكومته».