واشنطن تفرض عقوبات على إيران على خلفية انتخابات الرئاسة الأمريكية

فرضت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عقوبات على 6 أفراد إيرانيين ‏وكيان إيراني واحد، وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13848، لمحاولتهم التأثير على الانتخابات الرئاسية ‏الأمريكية 2020، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صحفي، إن الأشخاص والجهات الإيرانية سعت إلى ‏زرع الفتنة وتقويض ثقة الناخبين في العملية الانتخابية الأمريكية، ونشر معلومات مضللة على وسائل ‏التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى مقطع فيديو مزيف في ‏محاولة لتقويض الثقة في الانتخابات من خلال التلميح إلى إمكانية الإدلاء بأصوات مزورة.‏

فرض عقوبات على شركة «إمينيت باسارجاد» الإيرانية

وأكدت الوزارة الأمريكية، أنه تم فرض عقوبات على شركة الإنترنت الإيرانية «إمينيت باسارجاد»، لتقديمها ‏الدعم المالي أوالمادي أو التكنولوجي، لـ الحرس الثوري الإيراني، كما تم فرض عقوبات على كل من محمد باقر شيرينكار ‏وسيد محمد حسين موسى كاظمي وسجاد كاشيان ومصطفى سرمادي ‏وسيد مهدي هاشمي توجرلجردي وحسين أكبري نوده.

‏وأشارت الخزانة الأمريكية، إلى أن وزارة الخارجية، تعلن عن تقديم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار ‏للحصول على معلومات حول سيد محمد حسين موسى كاظمي، وسجاد كاشيان، أو أنشطتهما. ‏

وكانت وزارة العدل الأمريكية، وجهت اتهامات لـ سيد كاظمي، «24 عاما» وسجاد كشيان، البالغ من العمر 27 عاما، يشتبه في أن يكونا من قراصنة الإنترنت الإيرانيين، على خلفية الضلوع في عمليات قرصنة وحملة تضليل استهدفت الناخبين الأمريكيين خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن جهات فاعلة ترعاها الدولة؛ بما في ذلك جماعات إيرانية، شاركت في أنشطة سرية لنشر معلومات مضللة، لتقويض ثقة الأمريكيين في الانتخابات.

وفي سياق آخر، قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن الرئيس جو بايدن، لم يقل إنه لا يعتبر الرئيس الصيني «شي جين بينج» صديقه، بل ربما تربطه به علاقة صادقة، واوضحت المتحدثة باسم «البيت الأبيض»، جين بساكي أنه لا يمكننها الحديث عن الكيفية التي تصف بها الصين الأشخاص الذين يعرفونهم في أنحاء العالم، مضيفة إنها يمكنها فقط وصف كيف ينظر الرئيس إلى هذه العلاقة.

وكان بايدن، قال فجر الثلاثاء الماضي، في قمة افتراضية مع نظيره الصيني، إن العلاقات بين البلدين تحتاج إلى ضمانات لمنع تحولها إلى صراع.

وأشار بايدن، أمس الخميس، في حديث إلى مراسلين أثناء استضافته رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في المكتب البيضاوي، إن واشنطن تدرس المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في فبراير 2022 في بكين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، في خطوة من شأنها إبعاد الشخصيات الأمريكية البارزة، ولكن ليس الرياضيين، عن الأولمبياد.

واشنطن تخطط لإنتاج ما لا يقل عن 480 قنبلة نووية جديدة

وفي سياق آخر، قال اتحاد العلماء الأمريكيين، إن الولايات المتحدة تخطط لإنتاج ما لا يقل عن 480 قنبلة نووية جديدة «بي 61-12» لتجهيز قاذفاتها وقاذفات حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أوروبا بها، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تجهز القنابل لقاذفات الشبح الاستراتيجية من طراز «بي-2 سبريت»، وطائرة «بي-21 رايدر» قيد التطوير، بالإضافة إلى قاذفات الناتو في أوروبا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.