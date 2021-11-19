وفاة شقيقين في حريق بمنزلهما بالشرقية بعد تقييدهما.. والتحفظ على الأب

لقي شقيقان مصرعهما في ساعة متأخرة من مساء أمس، إثر إصابتهما بحروق خطيرة بعد اندلاع النيران في منزلهما بقرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فيما عثر على الجثتين مقيدتين بالسلاسل الحديدية، وتحفظت الشرطة على الأب للتحقيق معه في سبب اندلاع النيران وتقييد ابنيه المتوفيين، بعدما ترددت أنباء عن قيامه بتوثيقهما بالسلاسل بدعوى تأديبهما بسبب افتعالهما العديد من المشكلات وتعاطي المخدرات.

بلاغ بنشوب حريق في منزل بقرية سنهوت بالشرقية ووفاة شقيقين

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة منيا القمح، بلاغا بنشوب حريق في منزل بقرية سنهوت التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران، وإخمادها، وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة شقيقين أحدهما 14 عاما، والآخر 17 عاما، كما تبين أن الجثتين كانتا موثقتين بالسلاسل الحديدية.

العثور على الجثتين مقيدتين بالسلاسل الحديدية

وتبين من التحريات الأولية أن الأب قام بتقييد ابنيه في محاولة لتأديبهما بسبب افتعالهما العديد من المشكلات مع الأهالي في القرية وتعاطيهما المخدرات.

وألقت الشرطة القبض على الأب وجرى التحفظ عليه للتحقيق في الواقعة بمعرفة النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، وانتداب الطب الشرعي لتشريحهما لتحديد سبب الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة.