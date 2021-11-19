واشنطن: ليس لدينا أدلة تثبت وقوع أسلحة غنمتها طالبان بأيدي جماعات أخرى

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، إن بلادها لا تتوفر لديها أي أدلة تثبت وقوع الأسلحة التي غنمتها حركة «طالبان» عقب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في أيدي جماعات مسلحة أخرى، وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيجيري جيفري أونياما فى أبوجا، أن أكبر جماعة إرهابية تنشط في أفغانستان، هي تنظيم «داعش» في خراسان عدو «طالبان» اللدود.

وفي سياق متصل، أشارت برلين، إلى أن ممثلي حكومة «طالبان»، أكدوا لوفد ألماني هولندي مشترك، التزام الحركة بضمان وصول آمن وبدون أي عوائق للعاملين في المنظمات الإنسانية، بمن فيهم النساء، إلى السكان الذين يحتاجون إلى المساعدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، نقلت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية عن إذاعة «زفيزدا» التابعة لوزارة الدفاع الروسية، قولها إن موسكو ستخلي أكثر من 380 روسيا وأجنبيا من أفغانستان.

موسكو تنظم إخلاء أكثر من 380 مواطنا من روسيا وبيلاروس وقرجيزستان من أفغانستان

وقالت «زفيزدا»، إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، نظم إخلاء أكثر من 380 مواطنا من روسيا وبيلاروس وقرجيزستان وأرمينيا وأوكرانيا وأفغانستان من الأراضي الأفغانية.

من جانبها، قامت 3 طائرات نقل عسكرية روسية بنقل مساعدات إنسانية إلى «مطار كابول».

وكان السفير الروسي لدى أفغانستان دميتري جيرنوف، قال في وقت سابق، إن وزارة الدفاع الروسية ستسلم أفغانستان في 18 نوفمبر الجاري مساعدات إنسانية وزنها 36 طنا، فيما أعلن الدبلوماسي الروسي، إن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في أفغانستان، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة في أفغانستان، ديبورا ليونز، قالت في وقت سابق، أمام مجلس الأمن الدولي، إن نحو 23 مليون أفغاني سيعانون من انعدام الأمن الغذائي.