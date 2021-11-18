محافظ كفرالشيخ يطمئن على طلاب مدرسة كفر الطايفة.. شعروا بمغص بعد تناول العصير

صرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، بأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، توجها لمستشفى العبور للتأمين الصحي، ومستشفى كفر الشيخ العام؛ للاطمئنان على الأطفال، الذين تم نقلهم من مدرسة كفر الطايفة، بعد شعورهم بمغص إثر تناولهم العصير.

إصابة طلاب كفر الشيخ بمغص بعد تناول العصير

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان، اليوم الخميس، بالاهتمام بالأطفال وحالتهم، وتقديم كافة الرعاية الطبية لهم، مؤكدًا أن حالتهم مستقرة، كما تبين أن مدة صلاحية العصير صالحة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، في بيان، اليوم الخميس، الحالات تخرج تباعا من المستشفيين عقب تحسنهم، وجاري متابعة الحالة الطبية لبقية الحالات، كما قرر فتح التحقيق في الواقعة للتعرف على ملابساتها.

لجنة لكشف أسباب إصابة الطلاب

وشعر عدد من طلاب مدرسة كفر الطايفة بكفر الشيخ، بمغص أثناء اليوم الدراسي، وعلى الفور انتقل مدير وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ؛ لمتابعة الوضع في المدرسة، والاطمئنان على حالة الأطفال، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب إصابة الطلاب بالمغض والتحقيق في الواقعة، كما وجه بمتابعة حالة الطلاب على مدار الساعة؛ للتأكد من سلامتهم وتقديم كافة الرعاية الطبية لهم.