«فودة»: جنوب سيناء لم تسجل إصابات ووفيات بكورونا طوال الأسبوع الماضي

حققت محافظة جنوب سيناء المركز الأول على مستوى محافظات مصر في حصول المواطنين على لقاح فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت النسبة حتى أمس 90% من عدد السكان، بحسب تصريحات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والذي أكد أن ارتفاع هذه النسبة في المحافظة سببه عمل عدد كبير في القطاع السياحي والذي يتجاوز 100 ألف شخص، بالإضافة للمغتربين العاملين في إنتاج البترول وغيرهم، وجميعهم حصلوا على اللقاح.

وقال اللواء خالد فودة في تصريح لـ «الوطن»، أن المحافظة توسعت في مراكز اللقاح للوصول إلى كل مواطن، خاصة الذين يبعدون عن المدن وظروفهم لا تسمح بالذهاب إلى المستشفيات للحصول على لقاح فيروس كورونا.

كورونا في جنوب سيناء.. صفر إصابات صفر وفيات

وأضاف «فودة»، إن المحافظة لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، كما لم تسجل وفيات، وهذا يؤكد التزام المواطنين بالتطعيمات وتطبيق الإجراءات الاحترازية في كل الأماكن، مشيرا إلى أنه جرى تطبيق قرارا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح لأي موظف دخول مكان وظيفته دون أن يكون حاصلا على اللقاح ولديه ما يثبت ذلك، أو تحليل PCR حديث لم يمر عليه أسبوع.

سيارات متنقلة للتطعيم سكان الوديان

وأضاف محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تخصيص سيارات متنقلة تجوب الوديان والتجمعات البدوية لمساعدة السكان في الحصول على اللقاح بدلا من التوجه إلى المستشفى بالمدينة، كما ثمّن مبادرة حزب مستقبل وطن الذي قام بفتح مقراته على مستوى المدن التسع من أجل المساعدة في الحصول على اللقاح تحت إشراف مديرية الصحة، وقال إن «التربية والتعليم» وكافة المديريات مازالت تقوم بحملات التوعية ضد أخطار الفيروس.

36 حالة تتلقى العلاج

فيما قال مصدر طبي، رفض ذكر اسمه، إن المحافظة حققت أرقاما قياسية هذا الأسبوع بالنسبة لفيروس كورونا، حيث لم تسجل أي إصابات أو وفيات جديدة حتى أمس، مؤكدا أنه يوجد 36 حالة تتلقى العلاج، منهم 13 حالة بمستشفيات العزل و23 عزل منزلي.

وأكد المصدر أن إجمالي المصابين منذ انتشار الوباء بلغ 1508، وحالات الوفاة بلغت 101 حالة، وحالات الشفاء 1370 حالة.