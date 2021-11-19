«مراكب النجاة».. نجاح كبير للدولة المصرية في منع الهجرة غير الشرعية

انطلقت من محافظة الدقهلية فعاليات المرحلة السادسة للمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرا لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطرها إلى جانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة وتسليط الضوء على الفرص البديلة والآمنة أمام الشباب المصري.

الهجرة غير الشرعية ملف شائك

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «كيف ساهمت مراكب النجاة في منع الهجرة غير الشرعية؟»، حيث أن ملف الهجرة غير الشرعية كان من الملفات الشائكة التي سعت القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مكافحتها بشتى الطرق عن طريق توفير البدائل الآمنة لها من خلال توفير الحياة الكريمة وفرص العمل التي كانت تدفع بالشباب إلى هذه الوسيلة غير الآمنة لتوفيرها لأنفسهم.

ديسمبر 2019

البداية من ديسمبر عام 2019 عندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة مراكب النجاة ضمن عدة خطوات اتخذتها الدولة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعريف الشباب بخطورتها وإيجاد الحلول الفعالة التي تعتمد على توفير فرص العمل لاستيعابهم في المشروعات القومية الكبرى، وتحقيق طموحاتهم وآمالهم في الحياة الكريمة ومستقبل أفضل لهم.

أول فعالية

وكانت أولى فعاليات مبادرة مراكب النجاة قد انطلقت في محافظة الفيوم من خلال 3 حملات لطرق الأبواب بإجمالي 150 ألف زيارة استهدفت 161 ألف في 60 قرية.