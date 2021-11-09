توقعات بنكية بارتفاع «البيتكوين» إلى 73 ألف دولار

شهدت سوق العملات المشفرة نشاطًا ملحوظًا على مدار الـ24 ساعة الماضية، إذ اخترقت القيمة السوقية حاجز 3 تريليونات دولار مع ارتفاع العملات الأساسية من بينها الإيثر إلى مستويات قياسية مستحوذة على 20% من القيمة الإجمالية للسوق، نتيجة الزخم والاهتمام المتزايد بالعملات والمنتجات القائمة على العملات المشفرة.

توقعات باستمرار صعود البيتكوين والإيثر

وتشير توقعات المحللين، إلى أن كلاً من البيتكوين والإيثر سيستمران في الاتجاه الصاعد في الأسابيع المقبلة، وقال ميكيل مورتش، المدير التنفيذي في صندوق التحوط الخاص بالعملات الرقمية ARK36 ، إن سعر 70 ألف دولار لعملة البيتكوين الآن "يبدو وشيكًا".

سعر البيتكوين سيصل إلى 73000 دولار

كما توقع البنك الأمريكي JPMorgan مؤخرًا توقعاته بأن البيتكوين سيصل إلى سعر 146000 دولار، مع هدف سعر أقصر مدى عند 73000 دولار لهذا العام، وفقاً لـ"CNBC".

3 تريلون دولار

ويمثل هذا الرقم القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة، على رأس تلك العملات عملة «البيتكوين» أشهر عملة إلكترونية حول العالم والأكبر من حيث القيمة السوقية، إذ تستحوذ على نسبة 40% من إجمالي القيمة السوقية للسوق، والقفزة في القمية الإجمالية للسوق تشير إلى زيادة بنحو 4 أضعاف منذ بداية العام الجاري في إجمالي القيمة السوقية.

وهناك اتجاه قوي نحو العملات المثيرة لاهتمامات الأفراد والتي صدرت في الأساس للسخرية من بيتكوين مثل دوجكوين، وشيبا إينو، في جذب الانتباه.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة 3 تريليون دولار، حيث سجلت العملات السبعة الكبار ارتفاعات جماعية خلال الأسبوع الماضي، وفقا لموقع «CoinGecko».

عملة الإيثر

سجلت عملة «إيثر»، ثاني أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، يوم الاثنين، بأكثر من 4%، ارتفاع إلى مستوى قياسي بلغ 4787 دولارًا، وبلغت القيمة السوقية للعملة نحو 563.3 مليار دولار، أي نحو خمس القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة، وفقًا لـموقع Coinmarketcap.

وبعد النشاط الذي شهدته التداولات على عملة «البيتكوين»، تجاوز سعرها 68 ألف دولار ليكون أعلى مستوى لها على الاطلاق، لتبلغ قيمتها السوقية أكثر من 1.2 تريليون دولار.

أكبر ترقية لعملة البيتكوين منذ 4 سنوات

تطلق بيتكوين أكبر ترقية لها في 4 سنوات، وتُعرف ترقية البرنامج باسم Taproot، وهو ما يعني ذلك مزيدًا من الخصوصية والكفاءة في المعاملات، والأهم من ذلك أنه سيفتح إمكانات العقود الذكية، وهي ميزة أساسية لتقنية blockchain الخاصة بالعملة.