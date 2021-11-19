مصرع مسنة في ظروف غامضة وسرقة بعض محتويات شقتها ببورسعيد

شهدت مدينة بورفؤاد ببورسعيد، فجر اليوم الجمعة، مصرع سيدة مسنة في منزلها في ظروف غامضة، مع وجود أعمال سرقة لبعض محتويات الشقة.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد العثور على سيدة تدعى «هانم أحمد أبو خاطرة»، 70 عاما، وتقطن في مساكن هيئة قناة السويس ببرج الكوثر، ملقاة على الأرض.

زوج ابنة المتوفية جاء ليصطحبها معه فوجدها ملقاة على الأرض

وتبين من تحريات رجال البحث الجنائي، بمشاركة العقيد رامي حسني، مأمور قسم شرطة بورفؤاد، أن زوج ابنتها أبلغ شرطة النجدة فجر اليوم عن وفاة حماته في ظروف غامضة، حيث جاء لاصطحابها من منزلها إلى منزله لتقيم مع ابنتها، وفتح الشقة بالمفتاح فوجد حماته المسنة ملقاة على الأرض ويوجد سرقة في بعض محتويات الشقة.

أقارب المسنة.. تعيش وحدها ومريضة قلب وسكر

وأوضح أقارب المتوفية الذين جاءوا من دمياط بعد تلقيهم نبأ وفاتها، أنها تعيش وحدها بالمنزل وتعاني من أمراض الضغط والسكر بحكم سنها، وهم ينتظرون تحريات النيابة العامة لمعرفة ملابسات الحادث وأسباب الوفاة التي من المحتمل أن تكون طبيعية.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات مع زوج ابنتها وأقاربها وتناظر الجثة.

العثور على جثة مسن متفحمة في حي الزهور

وفي واقعة أخرى، عثر أهالي منطقة الزلط بنطاق حي الزهور ببورسعيد، أمس الخميس، على جثة رجل مُسن متفحمة، وذلك في ظروف غامضة.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارا يفيد بعثور ابن المتوفى «محمود محمد سلطان»، ويبلغ من العمر 76 عامًا، ومقيم في العقار رقم 34 وحدة رقم 3، وأنه لم تكن هناك رائحة صادرة من الجثة، وكذلك لم يشهد السكان أي حريق، وأبلغ نجل المتوفى شرطة النجدة بالعثور على الجثة متفحمة، بينما أكد شهود عيان أنه أثناء قيام نجل المتوفى بزيارته وفتح باب الوحدة السكنية، فوجئ بوالده ملقى على الأرض متوفيًا وجثته متفحمة.

وتجري النيابة العامة التحريات ومعاينة موقع الحادث، ومناظرة الجثة، وأمرت بالتحفظ عليها تحت تصرفها لحين استكمال التحقيقات والتصريح الدفن.