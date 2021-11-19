سقوط أمطار غزيرة على بورسعيد.. والأهالي يتداولون أدعية نزول الغيث

شهدت محافظة بورسعيد، سقوط أمطار غزيرة متقطعة مساء الخميس، بعد يومين من الطقس الملبد بالغيوم، حيث فوجئ الأهالى وزائري بورسعيد خلال تجولهم في الأماكن السياحية، بأمطار بدأت خفيفة ثم اشتدت بعد وقت قصير، الأمر الذى تسبب في وقوف الأهالي والزائرين أسفل المبانى أو داخل السيارات للحماية من الأمطار، واضطروا لإلغاء النزهة والذهاب إلى منازلهم بعد انخفاض درجات الحرارة التى وصلت إلى 19 درجة مئوية.

أدعية نزول المطر يتداولها رواد التواصل الاجتماعي ببورسعيد

وأعرب الكثير على صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ببورسعيد، عن سعادتهم بسقوط الأمطار التى تأخرت عن موعدها كما تنبأت لها هيئة الأرصاد الجوية.

وانتشرت سيارات شفط مياه الأمطار في مختلف أحياء بورسعيد، لمنع تراكمات المياه، كما قام عمال النظافة بإزالة تجمعات الطين والقمامة من جانبى الشوارع.

رئيس حي المناخ: تطهير بالوعات الأمطار ورفع المخلفات منها

كما أعلن الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ، أنه تم استكمال أعمال النظافة والتطهير لبلوعات الأمطار ورفع الرمال والمخلفات منها، وتعبئة الرمال والمخلفات الناتجة عن التطهير بشكاير ورفعها.

وفى إطار خطة الحى للاستعداد لمواجهة التغيرات الجوية والأمطار خلال هذه الفترة، تم استكمال أعمال نظافة وتطهير بلوعات الأمطار، مرورا بمنطقة الحرية بنطاق حى المناخ.

وأوضح رئيس الحي أنه جارى استكمال الأعمال بالمرور تباعا بكل المناطق والشوارع بنطاق حى المناخ، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تأتى استكمالا لأعمال تطهير بلوعات الأمطار التى تتم بكل الشوارع بنطاق حى المناخ، طبقا للخطة الموضوعة من الحى بمشاركة القيادات وفريق العمل بإدارة المنشآت الصحية بالحى.