وزير الأوقاف: إنزال النص المقدس منزلة الفكر البشري جناية على الدين

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن النص المقدس شئ، والفكر البشري شئ آخر، ولا يجوز إنزال أحدها منزلة الآخر، فإنزال المقدس منزلة الفكر البشري جناية على الدين وعلى النص المقدس، وإنزال اجتهادات العلماء والفقهاء والمفكرين والكتاب منزلة النص المقدس سبيل للجمود والتحجر والخروج عن جادة الطريق.

الفكر البشري

وأضاف وزير الأوقاف في بيان له: «مع أن عالمنا المعاصر يموج بثقافات متعددة، ما بين مدارس فكرية وعلمية وفلسفية كلها تثري حياتنا الواقعية، فإن من أُصيبوا بالجمود الفكري يقفون عند مراحل محددة من الفكر البشري لا يتجاوزونها، وينحازون لكل قديم لمجرد قِدمه فحسب، حتى في الفكر والأدب والإبداع، فهم يُؤْثرون كل قديم على كل حديث، على شاكلة ما رواه ابن قتيبة وغيره من أن أحد الشعراء أنشد الأصمعي أبياتًا، فقال له الأصمعي: (إن هذا لهو الديباج الخسرواني، أي الشعر الجيد الذي يمتدح ويشاد به، ثم استرسل الأصمعي: لمن تنشدني، فأجاب الشاعر: بأنهما من شعره أنشدهما لليلته، وهنا غيّر الأصمعي رأيه على الفور، قائلًا: إن أثر التكلف عليهما لبيّن واضح)، وأضاف أن ذاك حدث لعصبيته للقديم دون سواه بغض النظر عن الجودة أو عدمها».

الميزان المنطقي للموضوعات

وتابع الوزير: «تصدى لهذا الفكر كثير من علمائنا كُتَّابًا ومفكرين وفلاسفة بالنقد والتفنيد، مؤكدين أن الله (عز وجل) لم يؤثــر بالعلـم، ولا بالفقه، ولا بالاجتهاد، ولا بالشعـر، ولا بالإبداع قومًا دون قوم أو زمانًا دون زمان، أو مكانًا دون مكانٍ، ولذا فإنهم لا يقدمون القديم لمجرد قدمه، ولا يبخسون الحديث أو المعاصر حقه لمجرد حداثته أو معاصرته، إنما الميزان عندهم منطقي موضوعي، وهو ألا ننظر إلى من قال وإنما إلى ما قال، فالحكم على العمل لا على صاحبه، وعلى النص لا على القائل، وعلى الإبداع لا على المبـدع، ولكل جواد كبـوة، ولكل عالـم زلة، ولكل مبـدع سقطـة أو هفوة، والكمـال لله وحده، والعصمة لأنبيائه ورسله».

وأشار «جمعة»، إلى أنه في المقابل ثمة فريق آخر أسرف في حداثته وإطلاق العنان للعقل البشري حتى ذهب إلى رفع القداسة عن المقدس، وإنزال النصوص المقدسة منزلة النصوص البشرية القابلة للنقد والتفنيد، وأكد أن البعــض - وبخاصــة في الجمــاعات المتطرفة - يذهبون إلى إنزال شيوخهم وأمرائهم ومرشديهم منزلة القرآن الكريم أو أشد منزلة جهلًا وحمقًـا، فأكثر شباب الجماعات المتطرفة يجعلون كلام مرشدهم فوق كل اعتبار، وهو المقدس الذي لا يرد، ولا مجال للتفكير أو إعمال العقل فيه، على أن أحدهم قد يجادلك في فهمك للنص القرآني إن تناقض مع شيء من كلام شيخه أو مما دُسَّ عليه عبر كتبهم ومحاضراتهم وتفسيراتهم وتأويلاتهم، ولا يسمح لك أن تناقضه أو تناقشه في كلام شيخه المقدس لديه، فقضية تأليه البشــر أو تقديسهم، أو رفعهم إلى درجة المهـديين المنتظرين عند هؤلاء المتطرفين أمر في غاية الخطــورة على التفكير المنطقي السليم .

صحيح الكتاب والسنة

وشدد على أننا نفرق - تفريقًا واضحًا لا لبس فيه - بين إنزال الناس منازلهم وإكرام العلماء وبين تقديس البشـر أو محاولة تقديسهم أو إضفاء هالة من التقديس عليهم، تُصَوِّرُ نقد كلامهم على أنه نقد للإسلام وطعن في فهم صحيح الكتاب والسنة، مع أن كل البشر بعد المعصوم (صلى الله عليه وسلم) يؤخذ منهم ويرد عليهم في ضوء أدب الحوار ومراعاة أصوله.

واستكمل وزير الأوقاف: «نؤكد دائمًا أن مؤسساتنا الدينية ليست مؤسسات كهنوتية ولا ينبغي أن تكون أو تقترب من ذلك، كما أنها ليست محاكم تفتيش، فمهمتها البيان لا الحساب، وأؤكد حاجتنا إلى مزيد من إعمال العقل في فهم النص وفي ضوء معطيات الواقع والحفاظ على ثوابت الشرع الشريف، وإلى مزيد من الاهتمام بالأبعاد الثقافية المختلفة، والتوازن في حياتنا بين دراسة العلوم التطبيقية والبحثية ودراسة علوم النفس والاجتماع والفلسفة والآداب والتاريخ والحضارة والعمران، فالمجتمعات في حاجة إلى هذا وذلك وإلى كل فكر إنساني يفيد البشرية في شئون دينها أو شئون دنياها».