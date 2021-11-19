إزالة 110 حالات إشغال طريق وغلق مركز للدروس الخصوصية ببني سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة هاني الجويلي، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، لرفع إشغالات الطريق العام بعدد من شوارع المدينة، لفرض الانضباط وتيسير الحركة المرورية، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

التحفظ على عربات باعة جائلين وكراسي وطاولات خشبية ببني سويف

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة 110 حالات إشغال للطريق العام وتعدي على الأرصفة، حيث تنوعت بين إشغالات المقاهي والكافيهات وبروز المحال المخالفة والأسواق العشوائية، فيما تم التحفظ على موازين وعربات باعة جائلين وكراسي وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية وغيرها، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

غلق إداري لمركز للدوس الخصوصية لمخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية

كما تضمنت الحملة مراجعة التزام أصحاب المنشآت التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية وقرارات رئاسة مجلس الوزراء، لمجابهة فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ غلق إداري وتشميع مركز للدروس الخصوصية لمخالفة القوانين والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وعدم تطبيق قرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

محافظ بني سويف يشدد على تكثيف الحملات الميدانية بالشوارع والميادين

من جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، لرفع كافة صور التعديات على الطريق العام والأرصفة بهدف استعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمدن وتيسير الحركة المرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.