أحياء بورسعيد تواصل حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة

واصلت أحياء بورسعيد حملات إزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة وتوقيع العقوبات على المتعدين لمنع انتشار ظاهرة التعدي على ممتلكات وأراضي الدولة.

إزالة أكشاك غير مرخصة بضواحي بورسعيد

وتابع اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، أعمال رفع الإشغالات والتعديات بمنطقة الأمل الجديد بالضواحي حيث قام عمال إدارة الإشغالات بالحي تحت إشراف ممدوح موافى مدير الإدارة، ومحمد العسيلي مشرف المتابعة، برفع الإشغالات والتعديات بشوارع المنطقة وفي محيط العمارات.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من الأكشاك غير المرخصة بشوارع المنطقة، وشدد رئيس حي الضواحي على استمرار متابعة تنفيذ الحملات وإزالة كافة الإشغالات والتعديات لتوسعة الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمشاه وإعادة الانضباط إلى كافة مناطق وشوارع الحي.

إزالة مزارع سمكية مخالفة على مساحة 118 فدانا جنوب بورسعيد

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعلن استمرار أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، مشيرا إلى أن حي الجنوب برئاسة أحمد زغلف، قاد حملة مكبرة أسفرت عن إزالة مزارع سمكية على مساحة 118 فدانا جنوب بورسعيد، ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد استمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات على ممتلكات وأراضى الدولة بجميع الأحياء، وعدم التهاون مع المخالفين وتوقيع العقوبات القانونية، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف وتم اتخاذ العديد من الإجراءات وتطبيق القوانين الصارمة لمنع انتشار ظاهرة التعدي على ممتلكات الدولة.