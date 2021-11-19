بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادثي سير ببني سويف

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادثين متفرقين بمدينة بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفيي بني سويف الجامعي والتخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادثي سير، أولهما أمام قرية الدوية، وآخر بعد كوبري السحارة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيي بني سويف الجامعي والتخصصي

وانتقلت 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادثين لنقل المصابين إلى اقرب مستشفى، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفيي بني سويف الجامعي والتخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

إصابة اثنين في تصادم دراجة نارية مع سيارة ببني سويف

وأسفر الحادث الأول عن إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية أمام قرية الدوية، والمصابين هم أحمد جمال فتحي، 23 سنة، طالب مصابا باشتباه كسر بالساق الأيسر، ورجب عبدالتواب أحمد، 35 سنة، موظف مصابا باشتباه كسر بالساق الأيسر.

إصابة 3 اشخاص في حادث تصادم جرار زراعي بدراجة نارية ببني سويف

وفي الحادث الثاني، أصيب 3 أشخاص إثر تصادم جرار زراعي بدراجة بخارية بعد كوبري السحارة، وجاءت أسماء المصابين مصطفى عبدالتواب ياسين، 40 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة، ومحمد علي علي، 30 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد مصطفى عبدالتواب، 20 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وجميعهم يقيمون بقرية باروط.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفيات بني سويف الجامعي وبني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.