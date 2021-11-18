إصابة 10 بينهم 3 أطفال في انقلاب ميكروباص بـ«صحراوي بني سويف»

أصيب 10 أشخاص، بينهم 3 أطفال، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بعد بوابة بنى سويف بالطريق الصحراوي الشرقي على مسافة 10 كيلو مترات فى اتجاه المنيا، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بعد بوابة بني سويف بحوالي 10 كيلو مترات في اتجاه محافظة المنيا، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص من بينهم 3 أطفال، وجه على الفور بسرعة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

وعلى الفور انتقلت أربع سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

أسماء المصابين في حادث الطريق الصحراوي الشرقي

وتبين أن المصابين في الحادث هم «رشاد.ع»، 52 سنة، ربة منزل مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و«مصطفى.ع.م»، 41 سنة، و«عبدالرحمن.م.ع» يبلغ من العمر عام، و«آدم.ر.ج»، يبلغ من العمر عام، و«علي.م.ع»، 23 سنة، و«محمد.ر.ج»، عامين، و«محمد.ع.س»، 18 سنة، و«صابرين.م.ع»، 35 سنة، وجميعهم مصابون بجروح وكدمات متفرقة، و«علي.م.ع» 21 سنة، مصاب بكسر بالساق اليسرى، وأحمد علي أحمد 27 سنة، مصاب بجرح متهتك بالذراع اليمني.

ونُقل المصابون إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.