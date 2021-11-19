البابا تواضروس يلتقي الأمير تشارلز.. وقضايا المناخ تتصدر مناقشاتهما

التقى البابا تواضروس الثاني، الأمير تشارلز ولي عهد إنجلترا وأمير ويلز، بحضور الأنبا أنجيلوس أسقف لندن.

دار الحوار أثناء اللقاء حول قضايا المناخ والاهتمام العالمي بذلك، كما تحدث البابا عن كيفية اهتمام الكنيسة بالصلاة من أجل النيل والهواء الحسن والزروع وثمار الأرض.

كما تطرق الحديث إلى الاهتمام بقضايا العنف ضد المرأة ومعالجة مثل هذه الأمور في المجتمع المصري.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتقابل فيها البابا مع الأمير؛ إذ كانت المرة الأولى في لندن في مايو 2017.