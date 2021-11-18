رئيس الأسقفية مهنئا البابا تواضروس بعيد رسامته: بطريرك المحبة والإصلاح

قدم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في عيد رسامته التاسع بابا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

تواضروس رجل المحبة

ووصف رئيس الأساقفة قداسة البابا تواضروس برجل المحبة والإصلاح الذي يحرص على انفتاح الكنيسة القبطية على كافة الطوائف المسيحية ويعبر عن ذلك بالقول والفعل.

وأكد رئيس الأساقفة إن سنوات حبرية البابا تواضروس شهدت الكثير من اللحظات الفارقة في تاريخ مصر، استطاع البابا أن يقود السفينة فيها بالحكمة والمحبة للجميع فهو صمام أمان للوطن والكنيسة معًا.

وصلى رئيس الأساقفة لقداسة البابا تواضروس أن يطيل الله أيام خدمته في الكنيسة وأن يوسع تخومه ويبارك كل ما تمتد له يده.

الذكرى التاسعة لتجليس البابا تواضروس

يذكر أن كنيسة التجلي، بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، احتفلت بـ العيد التاسع لجلوس البابا تواضروس الثاني على الكرسي المرقسي في 18 نوفمبر 2012، كما احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بذكرى تجليس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية التاسعة، علي كرسي البابوية للكنسة و التي كانت في 18 نوفمبر 2012، و ذلك خلفا للبابا الراحل شنودة الثالث.

أقيم سيمنار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي يحمل عنوان «الناظر من أعلى» لـ4 أيام، ويحضره أعضاء المجمع المقدس من مطارنة وأساقفة الكنيسة، فضلا عن وكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، وتتضمن موضوعات السيمينار عددا من الموضوعات الخاصة بتطوير العمل الرعوي الكنسي، وفقًا لمبادئ الإدارة الحديثة، لذلك كان شعار السيمينار «نحو كنيسة مهدفة، مثمرة، نامية»، بينما حمل العنوان «الناظر من أعلى»، وهو ترجمة لكلمة «أسقف».