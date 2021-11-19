سعر الذهب اليوم الجمعة يسجل انخفاضا طفيفا.. عيار 21 بقى بكام؟

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة، تراجعا طفيفا مقارنة بما سجله في تعاملات أمس الخميس، وذلك بعد حالة من التذبذب على مدار الأسبوع الماضي، حيث تراوح سعر الذهب في مختلف الأعيرة من الانخفاض إلى الارتفاع، وذلك تأثرا بالبورصة العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى العرض والطلب في السوق، بحسب تصريحات إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية لـ«الوطن».

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» ضمن خدماتها متوسط سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وتداولا بين المصريين، حيث سجل بدوره انخفاضا طفيفا في الأسعار بداية من نهاية تعاملات أمس الخميس وحتى بداية تعاملات اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم:

تراوح بين 813 إلى 815 جنيهات، وهو الأكثر مبيعا وتداولا بين المصريين.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم:

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، هو المعروف بـ«البندقي» بين 929 إلى 931 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 15 في تعاملات اليوم ما بين 697 إلى 699 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم:

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم أسعارا تراوحت بين 6,804 إلى 6,520 جنيه.

أسعار الذهب في السوق العالمية

وعالميا سجلت سعر الأوقية الذهبية 1.866 دولار، فيما سجل عيار 24 سعر 60 دولارا، ويباع عيار 22 بسعر 55 دولارا، بينما يباع عيار 21 بسعر 52.50 دولار، فيما جاء سعر عيار 18 بـ 45 دولار.

من جهته يرى واصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، في تصريحات لـ«الوطن» أنه رغم التذبذبات التي يشهدها سعر الذهب إلا أن التوقعات تشير إلى ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الذهب لا يفقد قيمته وهو من السلع المتداولة طوال العام وينصح دائما بادخارها، فالذهب كغيرهامن السلع التي تتأثر بالعرض والطلب.