تراجع في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب بقيمة جنيهين في نهاية تعاملات اليوم الخميس، ليباع عيار 24 بسعر 929 مقابل 931 في بداية التعاملات، وبيع عيار 21 بسعر 815 جنيها، وسجل عيار 18 سعر699 جنيها، فيما بيع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف 520 جنيها.

وأرجع نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية الأسباب في تصريحات لـ«الوطن»، إلى المضاربة وقيام المستثمرين بطرح كميات من المعدن النفيس في البورصات العالمية، وهو ما جعل العرض أكثر من الطلب.

ويقول الدكتور واصفي واصف رئيس الشعبة العامة لذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن المصنعية تبدأ من 7% من سعر جرام الذهب.

تعرف على سعر المصنعية

وتبدأ المصنعية من 80 جنيها إلى حوالي 130 جنيها للجرام لمعظم من المشغولات، أما مصنعية الذهب اللازوردي بأنه ذات قيمة عالية جداً في كل عناصره، حتى أن فصوصه لها قيمة عالية عند البيع عكس الذهب الأصفر العادي، الذي يخصم دائماً الصائغ قيمة ووزن الفصوص من وزن قطعة الذهب قبل خصم المصنعية ووزن القطعة لشرائها، وتبلغ قيمة مصنعية الذهب اللازوردي داخل مصر سعر يتراوح من 150 حتى 200 جنيه للجرام الواحد.

سعر الشبكة اليوم

وأفاد واصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية بأن سعر الشبكة اليوم الخميس 18 نوفمبر جاءت كالتالي:

شبكة عيار 18، مكونة من سلسلة 2 جرام 1800 جنيه، وخاتم 3 جرام بسعر 2100 جنيه، والدبلة سعرها يبدأ من 1700 جنيه.

أما الشبكة المكونة من أسورة وكوليه وحلق وخاتم تباع بسعر 20 ألف جنيه.

أسعار الذهب عالميا

سجل سعر الأوقية سعر 1.866 دولار، بينما سجل عيار 24 سعر 60 دولارا، وبيع عيار 22 بسعر 55 دولارا، فيما سجل عيار 21 سعر 52.50 دولار، وبيع عيار 18 بسعر 45 دولار.