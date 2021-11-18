ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم بقيمة جنيهين

عاودت أسعار الذهب ارتفاعاتها اليوم الخميس بقيمة جنيهين، مدعومة بتراجع الدولار والتضخم، حيث بيع عيار 24 بسعر 931 مقابل 929 جنيها أمس الأربعاء في السوق المحلي، وسجل عيار 22 سعر 851 جنيها، وبيع عيار 21 بسعر 813 جنيها، وسجل عيار 18 سعر 696 جنيها، فيما بيع الجنيه الذهب عيار 21 بسعر 7040 جنيها.

أسعار الذهب عالميا

سجل سعر الأوقية سعر 1.866 دولار، بينما سجل عيار 24 سعر 60 دولارا، وبيع عيار 22 بسعر 55 دولارا، فيما سجل عيار 21 سعر 52.50 دولار، وبيع عيار 18 بسعر 45 دولارا.

ضعف الدولار والتضخم أسباب ارتفاع الذهب

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، مدعومة بانخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، فضلا عن جذب المستثمرين إليه كملاذ آمن في ظل عدم اليقين السائد في الأسواق العالمية حيال التضخم.

من جانبه، أرجع نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية لـ«الوطن»، أسباب ارتفاع الذهب عالميا إلى تراجع سعر الدولار، حيث يوجد علاقة عكسية بين الذهب والدولار، موضحا أنّه فيما يتعلق بعمليات البيع، فهناك محدودية لدى محلات الصاغة في حركة البيع، التي تأثرت بعودة المدارس والدوروس.

المضاربة لجني الأرباح

وقال واصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إنّ تقلبات البورصة العالمية ضعف والدولار والمضاربة السعرية من جانب المستثمرين، ساهم في عودة الذهب لارتفاعاته، إذ إنّها مرحلة جني الأرباح، فالذهب كغيره من السلع يتعرض لقوى العرض والطلب، لكنه السلعة الوحيدة التي لم تخيّب آمال المواطنين في ظل الاضطرابات العالمية السياسية والمالية.

واوضح بان الارتفاع هو سيد الموقف حيث تشير كافة التوقعات الى الزيادة خبلال الفترة المقبلة .

وأشار إلى أنَّه على الرغم من التذبذب الواضح في سعر الذهب، إلا أن توقعات الارتفاع تجعله في المقدمة، موضحًا بان الذهب لا يفقد سعره الأصلي كما في الأسهم وهو سلعة متداولة طول العام.