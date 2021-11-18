استقرار فى أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل 815 جنيها

شهدت أسعار الذهب استقرارا فى سوق التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة اليوم الخميس، وذلك بعدما سجلت أسعار الذهب اليوم منذ 24 ساعة ارتفاعاً وصل إلى نحو 6 جنيهات بعد تراجعات يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري.

عيار 24 يسجل 929 جنيها

وصرح وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن التعاملات الصباحية لأسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 18-11-2021 شهدت استقرارا، بعد الارتفاع الذي سجله سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 6 جنيهات أمس، موضحا أن أسعار الذهب عيار 24، تراوحت في التعاملات المسائية بين 929 و931 جنيها.

وأكد «وصفي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أسعار الجرامات تتغير في محلات دون غيرها لذلك يحدد نطاق سعري للحد الأدنى للأسعار، وكذلك الحد الأقصى لها، مشيراً إلى أن سعر جرام الذهب في التعاملات الصباحية تراوح بين 923 و925 جنيها لعيار 24.

سعر الذهب عيار21

وقال «واصف» إن سوق الذهب شهد ارتفاعا فى أسعار جرام الذهب عيار 21، زاد أيضاً بمقدار 6 جنيهات؛ إذ تراوحت أسعار جرام الذهب من هذا العيار بين 813 جنيها كحد أدنى بينما وصل الحد الأقصى إلى نحو 815 جنيها، في الوقت الذي تراوحت فيه أسعار جرام الذهب عيار 18 بين نطاق سعري يبدأ من 697 جنيها ويصل إلى 699 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وأضاف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الجنيه الذهب الذي يزن نحو 8 جرامات ذهب عيار 21 تراوحت أسعاره بين 6504 و6520 جنيها كأقصى سعر له في التعاملات المسائية من أمس الأربعاء بينما وصل سعر كيلو الذهب إلى نحو 929.143 ألف جنيه كحد أدنى لسعر الكيلو بينما سعر الحد الأقصى لسعر كيلو الذهب نحو 931.429 ألف جنيه في الوقت الذي سجلت فيه أونصة الذهب نحو 28.896 جنيه في الحد الأدنى للسعر في محلات الصاغة في الوقت الذي بلغ فيه الحد الأقصى للأونصة نحو 28.967 جنيه في ختام تعاملات أمس الأربعاء.