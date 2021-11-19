معلومات الوزراء يحتفل باليوم العالمي للطفل: «مستقبل أفضل» (إنفوجراف)

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري إنفوجرافي جديدًا، احتفالاً باليوم العالمي للطفل 2021.

واستعرض الإنفوجراف أبرز جهود الدولة المصرية في حماية وصون حقوق الطفل المصري، أبرزها إطلاق «نبتة مصر»، أول أبليكشن تطبيق محمول، لرعاية وحماية الطفولة في مصر، وإقرار قانون مواجهة التنمر، وإطلاق حملة «أماني دوت كوم»، لتعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت للأطفال، وكذلك تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر، إلى جانب إعلان قرية «شكشوك»، بالفيوم، أول قرية صديقة للطفل، تلتزم بتحسين حياة الأطفال، وضمان حقوقهم، ومؤخرًا، إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الطفل بشأن «نظام الأسر البديلة».