«معلومات الوزراء» ينظم ورشة عن تأثير وسائل التواصل على استطلاعات الرأي

يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل افتراضية تحت عنوان «تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة على استطلاعات الرأي العام»، غدا الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

إثراء بيئة العمل البحثي والأكاديمي والمعرفي

وتأتي الورشة في إطار سعي المركز نحو إثراء بيئة العمل البحثي والأكاديمي والمعرفي، بالمناقشات والفعاليات البناءة في الموضوعات والمجالات المختلفة، فضلا عن دوره في إعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي العام التي تستخدم في دعم اتخاذ القرار في مختلف القضايا، كما تبرز أهمية موضوع الورشة في ضوء تعاظم دور وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي في صناعة الرأي العام يوما بعد يوم، وأهمية دراستها خلال عملية صنع واتخاذ القرارات.

ويحاضر في الورشة نخبة متميزة من كبار الخبراء والمتخصصين، وهم الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة كمدير للورشة، والدكتور بيان العمري، المدير التنفيذي لمركز دراسات الشرق الأوسط، والدكتورة صفاء عامر، مدير وحدة التحليل والاستشارات بموقع فيس بوك، والدكتور محمد يونس، رئيس تحرير مركز جالوب لاستطلاعات الرأي العالمية.

تأثير وسائل التواصل على توجهات الرأي العام

وتكون الورشة في شكل مناقشات للمتحدثين الرئيسيين ومداخلات من الحضور، وتتناول في فعاليتها العديد من الموضوعات أبرزها مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على توجهات الرأي العام، ومدى الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي في الحصول على الآراء والاتجاهات، وأبرز الوسائل التكنولوجية الحديثة التي يمكن الاعتماد عليها في جمع بيانات دقيقة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاكل التي تواجه البيانات المجمعة من شبكات التواصل الاجتماعي وكيفية التغلب عليها، ومعالجتها إحصائيا.

وأضاف المركز أنّه يمكن المشاركة في الندوة من خلال إرسال البيانات الشخصية على البريد الإلكتروني التالي: من هنا، ليصل رابط المشاركة بالورشة للمرسل، على بريده الإلكتروني.