ريم عبد القادر تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل «زي القمر»

ينتظر الجمهور عرض أولى حلقات «حكاية مريم» من مسلسل زى القمر، مساء غدا السبت عبر شاشة قناة cbc، والتى تقدم بطولتها الطفلة «ريم عبد القادر» بالتعاون مع عدد من الفنانين الكبار.

ريم عبد القادر تكشف تفاصيل حدوتة مريم

حيث كشفت ريم عبد القادر، عن تفاصيل شخصيتها فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» بأنها تجسد دور فتاة فى دار أيتام وخلال الأحداث تتبناها أسرة «أنا سعيدة بالحدوتة دى ومتأكدة إن الجمهور هيحبها وهيتفاعل معاها لأنها قصة إنسانية».

كما صرحت ريم بأن شخصيتها خلال أحداث حكاية مريم ستمر بثلاث مراحل المرحلة الأولى التى تجسدها وهى فى سن صغير، والمرحلة الثانية التى ستجسدها شقيقتها رافل وهى فى سن الـ 17، وهناك الفنانة سارة الشامى التى تجسد شخصية ريم وهى فى سن العشرينات.

وأكدت «ريم» أنها كانت سعيدة للغاية بالتعاون مع سارة الشامي فى كواليس العمل وأيضا مع فريق العمل بالكامل «أنا متحمسة لمعرفة رد فعل الجمهور».

حكاية مريم بمسلسل زى القمر

يذكر أن حكاية مريم تقوم ببطولتها ريم عبد القادر وسارة الشامي وعفاف شعيب ورشا مهدى وإسلام حافظ وسلوى عثمان وعدد من الفنانين، وهى من تأليف أحمد أنور وإخراج معتز حسام.

يذكر أن مسلسل «زى القمر» تضمن عدد كبير من الحكايات التى تم عرضها من قبل، ومنهم حكاية عقبال عوضك لمى كساب وحكاية مش مبسوطة لداليا مصطفي وبشرى وحكاية فوتوشوب لملك قورة ومحمد مهران وحكاية «إن كبر ابنك» لسوسن بدر وحكاية واحد فى المية لصابرين.

وكانت أخر الحكايات التى تم عرضها حدوتة «أم العيال» التى قدمت بطولتها رانيا فريد شوقي وأحمد وفيق ومحمود عمرو محمود ياسين وعدد من الفنانين.