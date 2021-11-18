حكيم يكشف لـ«الوطن» تفاصيل مشاركته في احتفالية العيد الـ50 للإمارات

كشف الفنان حكيم، كواليس اشتراكه في الفقرة الأساسية باحتفالات دولة الإمارات العربية الشقيقة، بمناسبة عيدها الـ50، معربا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الحفل.

وكانت اللجنة القائمة على احتفالات دولة الامارات العربية المتحدة، اختارت الفنان حكيم، لكي يكون صاحب الأغنية الأساسية المهداة من مصر لها، في عيدها الخمسين، الموافق 2 ديسمبر المقبل.

«الجنة في الإمارات» هدية حكيم للشعب الاماراتي

أغنية حكيم الجديدة، ستكون بعنوان «الجنة في الأمارات»، وسيجري تصويرها الأسبوع المقبل في المعالم السياحية والأثرية بالإمارات «دبي، العين، أبو ظبي».

«الجنة في الأمارات» ستصور فى دبي والعين وأبو ظبي

وقال حكيم في تصريحات لـ«الوطن»، إن «الأغنية من كلمات محمود صلاح، ألحان محمد رحيم، توزيع طارق عبد الجابر، إخراج حسام الحسيني، وإنتاج الشركة العالمية المملوكة للمهندس مصطفي إسماعيل» مضيفا أنه شرف كبير له أن يشارك بصوته في هذه الاحتفالية الكبرى.

يذكر أن آخر أغنيات الفنان حكيم التى طرحها لجمهوره، كانت بعنوان الناس السهرانين، وطرحت عبر قناته على «يوتيوب»، وهي كانت من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع «ميدو مزيكا» وحققت الأغنية مشاهدات وصلت لاكثر من مليونين مشاهدة وعلق عليها قائلا «على فكرة أنا قاصد أعمل حاجة فيها فرحة وبهجة الأيام دي».

حكيم أعاد خلال الفترة الماضية، توزيع عدد من أغنيات التراث الشعبي المصري والعربي، من خلال ميدلي غنائي بعنوان «ميدلي تطوير مراحل الفن الشعبي لعام 2021» وتكونت هذه الاغنية من 7 أغنيات لنجوم الاغنية الشعبية المصرية القديمة منها سيد درويش ومحمد عبدالمطلب ومحمد رشدي ومحمد العزبي وآخرين.