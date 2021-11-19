السفير الهندي بالقاهرة: نبحث سبل تصنيع لقاحات كورونا بالتعاون مع مصر

أكد «أجيت جوبتيه»، السفير الهندي بالقاهرة، أن هناك تعاونا كبيرا بين مصر وبلاده في قطاع الصحة، حيث قدمت الهند للقاهرة 50 جرعة من لقاح أسترازينيكا في يناير، لافتا إلى تطعيم عددًا كبيرًا من المواطنين فضلا عن استعدادها لتصدير اللقاح، وأشار إلى أن هناك مباحثات بين مصر والشركات الهندية لبحث التعاون المستقبلي في هذا الجانب، متوقعًا تصدير الكثير من اللقاحات الهندية لبلدان أخرى، والتعاون مع مصر في مجال تصنيع اللقاحات.

3 طائرات مصرية إلى الهند لتقديم المساعدة

ووجه «جوبتيه»، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، الشكر للحكومة المصرية، والرئيس السيسي بعد إرسال 3 طائرات تحمل مساعدات طبية، كما أن شركة إيفا للدواء قدمت 50 ألف جرعة دواء خلال المرحلة الثانية من الجائحة في الهند.

الجائحة تحدث مرة كل 100 عام

وأكد أن الوباء يحدث مرة كل 100 عام، مشيرًا إلى أن العالم لم يتوقع انتشار الوباء بهذه السرعة: «عندما اندلع الوباء كانت الهند تعتمد على الواردات من الكمامات ومعدات الحماية الشخصية، وخلال عدة أشهر قمنا بصناعة هذه الأشياء وأرسلناها إلى العديد من البلدان الأخرى».

وتابع أن الدرس الأول الذي تعلمته نيودلهي من الجائحة هو ضرورة اعتماد البلدان على نفسها لأنها لا يمكنها أن تعتمد على الواردات بشكل كامل.

وأوضح: «الدرس الثالث لنا جميعا أننا عالم واحد ونعتمد على بعضنا، وعلينا التعاون في كل القطاعات وبخاصة في قطاع الصحة، والوباء أظهر لنا أن البلدان النامية والمتقدمة عليها أن تتعاون مع بعضها، فلا يمكن تلقيح 10 بلدان متقدمة وترك بقية بلدان العالم».