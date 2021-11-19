زارتها الدوقة كاميلا اليوم.. معلومات عن مستشفى بروك لعلاج الحيوان

زارت الدوقة كاميلا، دوقة كورنوال، مستشفى بروك للحيوانات، صباح اليوم الجمعة، في مستهل اليوم الثاني لزيارتها برفقة الأمير تشارلز، أمير ويلز وولي العهد البريطاني.

وأبدت دوقة كورنوول إعجابها بالمستشفى وآلية العمل بداخله، حيث تفقدت أقسام المستشفى وتجاذبت أطراف الحديث مع المسؤولين به والأطباء.

وأعطى أحد العاملين بالمستشفى هدية تذكارية لدوقة كورنوول، لتختتم زيارتها التفقدية بصورة تذكارية مع طاقم عمل المستشفى وتوقع في دفتر كبار الزوار قبل مغادرتها الزيارة التي اتسمت بالود.

أبرز معلومات عن مستشفى بروك لعلاج الحيوان

- مستشفى بروك الخيري لرعاية الحيوان هي جمعية خيرية تدير مستشفى طب بيطري يهتم بحالات مثل الحيوانات العاملة.

- تقع المستشفى بالسيدة زينب، وتأسست سنة 1934 في القاهرة، وتعمل في جميع أنحاء العالم، ومقرها المملكة المتحدة.

- تعود قصة تأسيس هذه المستشفى عندما قامت «دورثى بروك» زوجة الجنرال «بروك» بالجيش البريطاني بزيارة إلى القاهرة، وفوجئت بحالة الخيول العاملة بالشوارع بعدما خدمت في الحرب العالمية الأولى، وما أصابها حتى أصبحت في هيئة ضعيفة وهزيلة.

- تهدف هذه المستشفى إلى تقديم الخدمات البيطرية المجانية للخيول والبغال والحمير التي تعمل في القاهرة والإسكندرية والأقصر وإدفو وأسوان ومطروح في ظروف غير طبيعية من حيث شدة الحرارة، أو كثرة العمل ومشقته، مع ظروف صحية وغذائية متدنية، خاصة في حالة جهل أصحابها بكيفية معاملتها والحفاظ على سلامتها.

- تقدم المستشفى العلاج المجاني للحيوانات الفقيرة، بالإضافة إلى تقديم النصح والإرشاد لأصحاب الحيوانات المريضة، خدمات بيطرية مجانية، بالإضافة إلى توفير الغذاء والماء المناسب، وفي مكان صحي وظليل أثناء فترة العلاج.

- يعمل في مستشفيات بروك لعلاج الحيوانات حول العالم الآن أكثر من 500 شخص ما بين الأطباء البيطريين والممرضين البيطريين وصانعو السروج والحداوي ومشرفو الإسطبلات.