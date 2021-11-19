395 ألف جنيه إجمالي عرض 9 أفلام في السينما.. و«فرق خبرة» يتصدر القائمة

حققت الأفلام المصرية المعروضة في دور السينما، إيرادات بلغ حجمها 395 ألف جنيه، وفقا لقائمة الإيرادات اليومية عن يوم أمس الخميس، التي أصدرتها شركة «دولار فيلم» للتوزيع، والتي أكدت أن المبلغ إجمالي إيرادات 9 أفلام، وتصدر فيلم «فرق خبرة» قائمة الإيرادات بـ 136 ألف جنيه، وفي المركز الثاني جاء فيلم «عروستي» بـ 106 آلاف جنيه.

«فرق خبرة» يحقق 136 ألف جنيه.. و«مش أنا» في ذيل قائمة

وفي المركز الثالث جاء فيلم «الإنس والنمس»، للفنان محمد هنيدي، محققا إيرادات بلغت 65 ألف جنيه، تلاه فيلم «العارف» بطولة أحمد عز بـ 38 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» إيرادات قدرت بـ 25 ألف جنيه، أما «ماكو» فلم يحقق أكثر من 17 ألف جنيه، وجاء فيلم «موسى» في المركز السابع بألفين و775 جنيها، وتلاه فيلم «200 جنيه» بـ ألف و192، بينما تذيل القائمة فيلم «مش أنا» بـ ألف و116 جنيه.

ما بين الرومانسية والدراما والكوميدية.. 4 أفلام ينتظر الجمهور عرضها

وتشهد السينما المصرية خلال الفترة المقبلة حالة من الانتعاش، حيث تستعد شركات الإنتاج لطرح عدد من الأفلام من بينها «قمر 14» للمخرج هادي الباجوري، والذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما من بينهم خالد النبوي، شيرين رضا وأحمد الفيشاوي.

ومن الأفلام الكوميدية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، فيلم «مربع برمودا»، للمخرج طارق رفعت، والذي يجمع مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل وروجينا بالإضافة إلى هنا شيحة.

وينتظر الجمهور عرض فيلم «المحكمة» بطولة غادة عادل وفتحي عبد الوهاب وجميلة عوض، والذي يعرض خلال شهر نوفمبر الجاري، وتدور أحداثه خلال يوم واحد داخل المحكمة ليستعرض عدد من القضايا التي يتم الحكم فيها، وتتسع القائمة لتشمل فيلم «الجريمة» بطولة أحمد عز، ماجد الكدواني ومنة شلبي، والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي نهاية العام الجاري.