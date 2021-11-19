«أتوبيس السعادة» يكرم «أم فارس»: عاملة نظافة متطوعة في مدرسة منذ 15 سنة

أجرى الإعلامي أحمد يونس مقدم برنامج «أتوبيس السعادة» على قناة «dmc» جولة في مدرسة «الصفا والمروة» للتعليم الأساسي في مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة بعدما جرى تجديدها ضمن أعمال المشروع الرئاسي «حياة كريمة».

الجميع يعاملونها كأخت وأم لهم

وكرّم البرنامج السيدة «أم فارس» إحدى عاملات النظافة في المدرسة، ويعتبرها عدد كبير من الطلاب أمهم الثانية لأنها تعمل على مساعدتهم دوما، كما أنها متطوعة ولا تعمل بشكل أساسي ورغم ذلك فإنها لا تتأخر عن خدمة المدرسة، وقالت: «المدرسون والمدرسات يتعاملون معي كأخت لهم، يومي يبدأ هنا في المدرسة بداية من الساعة الخامسة حيث أكنس وأنظف المدرسة والحمامات وسلال القمامة وساحة المدرسة قبل بدء توافد الطلاب إلى المدرسة في الساعة الثامنة وتبقى حتى غلق المدرسة».

وأضافت: «أي تلميذ بيتعب بروح معاه من المدرسة، بعتبرهم كلهم ولادي، وأحب المدرسة واعتبرها بيتي لأنني أعمل فيها منذ 15 سنة..دي بيتي مش مدرستي بس».

تصفيق وكأس وهدية

وفي نهاية حديثها، طلب مقدم البرنامج من التلاميذ والطلاب التصفيق لها، وقدم فريق عمل البرنامج كأسًا وهدية.

حياة كريمة يجدد مدرسة الصفا والمروة

وقال «يونس» مقدم برنامج أتويس السعادة، إن المشروع الرئاسي جدد المبنى القديم للمدرسة بعدما اشتكى الطلاب من زيادة الكثافة في الفصول، كما أضاف مبنى جديد يحتوى على 10 فصول مقسمة ما بين رياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والإعدادية وكلهم مجهزين بأدوات تعليمية حديثة.

وأكد «يونس» خلال زيارته للمدرسة، أنه شعر بالسعادة الغامرة عندما امتلأ الطابور الصباحي بالطلاب، بعدما أجبرتهم تداعيات جائحة كورونا على البقاء في المنزل معظم فترات العام: «هذا المشهد افتقدناه كثيرًا.. الله يسامحها كورونا».