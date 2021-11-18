كشف ملابسات تداول فيديو بارتداء شخص ملابس نسائية في بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن بورسعيد، ملابسات تداول مقطع فيديو لأحد الأشخاص يرتدى ملابس نسائية، ويعدو خلف السيارات ممسكًا بعصا خشبية ببورسعيد، إذ تمكنت من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة.

شخص يرتدي ملابس نسائية في بورسعيد

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص يرتدى ملابس نسائية (إسدال- شعر مستعار باروكة)، وممسكًا بيده عصا خشبية، ويقوم بالتلويح بها والعدو خلف السيارات بأحد الشوارع، بدائرة قسم شرطة الضواحى بمديرية أمن بورسعيد.

اعتراف المتهم

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، من تحديد وضبط المذكور وتبين أنه عامل بورشة حدادة، مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح بينه وبين أصدقائه بالمنطقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.