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وزير التعليم عن خبر وفاته في حادث: «أنا بخير ولا صحة للشائعة»

كتب:

كريم روماني
04:30 م | الجمعة 19 نوفمبر 2021
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على خبر وفاته إثر حادث المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: «أنا بخير، ولا صحة للشائعة المتداولة.. ونرجو تحري الدقة».

جاء ذلك في تصريحات له على جروب أولياء الأمور عبر تطبيق واتس آب.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت عدم صحة ما تم تداوله بشأن وقوع حادث للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وشددت على تحري الدقة قبل تداول مثل تلك الاخبار.

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