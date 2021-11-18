وظائف التربية والتعليم 2021 بالحصة.. الشروط والأوراق المطلوبة

وظائف التربية والتعليم 2021 بالحصة، من أكثر الموضوعات بحثًا عبر مؤشر البحث جوجل، بعد أن أعلنت عدد من المديريات التعليمية، فتح باب التقدم للعمل بنظام الحصة لعدد من التخصصات لسد العجز بالمدارس، طبقًا للكتاب الدوري 26 الذي أصدره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالتصريح لحملة المؤهلات العليا من التربية والمعلمين المحالين للمعاش من الراغبين بالعمل بمهنة التدريس بنظام الحصة.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف التربية والتعليم 2021 بالحصة

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الشروط المطلوبة للعمل بوظائف التربية والتعليم 2021 بالحصة، كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ تربوي مناسب.

- التأكيد على عدم المطالبة مستقبلا بالأحقية في التعيين على الموازنة العامة للدولة وعدم المشاركة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

- يشترط بحث الموقف الأمني للعمل بنظام الحصة عن طريق المديرية قبل العمل.

- ألا توجد صلة قرابة بالمدرسة التي يرغب العمل بها حتى الدرجة الثانية.

-أن يكون التشغيل وفقا للعجز بالتخصصات والأولوية للعجز في المواد الأساسية ومراعاة التوزيع الجغرافي.

- يتم تقديم طلب العمل بنظام الحصة عن طريق مدير الإدارة التعليمية التابع لها الراغب بالعمل ورفع الطلبات.

- تشكل لجنة بكل إدارة تعليمية تكون مسؤولة عن استلام المستندات للمتقدمين.

الأوراق المطلوبة للتقديم في العمل بنظام الحصة

وحددت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة للتقديم في العمل بنظام الحصة لسد العجز بالمدارس وهي كالتالي:-

- طلب من الراغب في العمل بنظام الحصة، باسم مدير عام الإدارة التعليمية والذي يقوم بإحالته إلى موجه أول مادة التخصص.

- أصل شهادة المؤهل الدراسي الاطلاع وعدد (4) صور عنه تقديم ما يفيد بان لديه خبرة سابقة في المجال التدريسي .

- عدد (4) صور لبطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث.

- عدد (1) صورة من شهادة الميلاد .

- إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.